Nostalgische 'Bananasplit'-grap met Piet Huysentruyt zorgt voor hilariteit in 'Kijken en Kijken Kijken'

In de nieuwe aflevering van 'Kijken en Kijken Kijken' duikt bekend Vlaanderen, waaronder Benny Bax en zijn vrouw opnieuw in de meest opmerkelijke televisie uit de voorbije dertig jaar Play.

Met deze week 'De Smaakpolitie', het legendarische programma waarin hygiëne-inspecteur Benny Bax elke keuken of frituur onder de loep nam. Van ketchup recht uit het vuistje tot de onverbiddelijke controles van Benny. 'Op zich is dat niet iets slecht voor die tijd', klinkt het lachend bij VandaVanda in Popstars. Ook andere nostalgische fragmenten passeren de revue. Zo zorgt Hans Otten samen met Peter Van Asbroeck voor een onvergetelijke prank en bezorgen ze Piet Huysentruyt de schrik van zijn leven in 'Bananasplit'.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 8 november om 20.00 uur op Play.