Nieuwkomer Jef staat oog in oog met zijn grootste angst in 'Bestemming X'

Maandagd zijn de kandidaten van 'Bestemming X' te gast op een prachtig en groen wijndomein. Na een gezellig aperitief tussen de wijnranken, krijgen ze van Kevin Janssens te horen wat hen te wachten staat.

'In de wijnvaten voor jullie wacht er post van het thuisfront. Helaas zijn de tonnen niet gevuld met druiven maar met iets anders… Ik hoop dat jullie zichzelf moed hebben ingedronken, want het is aan jullie om de brieven er zélf uit te halen', klinkt het. Naast emotionele waarde kunnen de brieven nog een extra voordeel opleveren bij de volgende exit. De opdracht wordt vooral voor nieuwkomer Jef een ware vuurdoop. Wanneer hij één van de tonnen opent, staat hij oog in oog met zijn grootste angst… Overwint hij zijn angsten? En slaagt hij erin om zijn brieven te bemachtigen?

'Bestemming X', maandag 13 maart om 20.35 uur bij VTM.