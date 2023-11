Nieuwe verdachtmakingen leiden tot (krokodillen?)tranendal in 'De Verraders'

Dag 8 in 'De Verraders' en de laatste rechte lijn naar de finale wordt ingezet. Op zondag 5 november valt er een belangrijk wapen voor de verraders weg, want er mogen vanaf nu geen bondgenoten meer verleid worden.

Valt er een verrader weg, dan komt er geen andere meer in de plaats. Na een nieuwe moord resten er nog 7 bondgenoten en 3 verraders in het spel. Iedereen verdenkt iedereen en ook de verraders zelf lijken er niet meer aan te ontsnappen. Die verdachtmakingen doen de emoties erg hoog oplopen en leiden tot een tranendal bij meerdere deelnemers. Echte tranen of krokodillentranen?

Aan tunnelvisies geen gebrek de voorbije weken en dat is nu niet anders. Eén van de bondgenoten richt z’n pijlen op verrader Guy en ook een tweede verrader loopt in de kijker. Sarah komt namelijk te weten dat haar vertrouweling Charlotte één van de hoofdverdachten is en licht haar meteen in. De geruchtenmolen draait op volle toeren en vertrouwensbanden worden in twijfel getrokken. Kunnen de verraders de verdenkingen nog afwenden? 'Het is de eerste keer dat alle verraders zich moeten verdedigen', klinkt het bij Charlotte. 'Dat gaat daar een gediscussieer zijn van jewelste', besluit Bart. 'Ik krijg er nu al koppijn van.'

Een nieuwe missie biedt misschien mogelijkheden voor de verraders. Staf wacht de groep op bij een bakkerij in een pittoresk Frans dorpje. Daar moeten ze de plaatselijke bakker helpen met de leveringen. 'Als jullie erin slagen om minstens 9 van de 12 bestellingen juist af te leveren, mogen jullie allemaal naar de wapenkamer. Zo niet, dan blijft ze op slot.' Alles of niets: dat klinkt als muziek in de oren van de verraders. Zonder bescherming van het schild kunnen zij vannacht vrijuit moorden onder de bondgenoten. Er staat hen dus maar één ding te doen: de missie boycotten. In de bakkerij breekt al snel totale chaos uit en daar maakt Charlotte handig gebruik van. Of neemt ze té veel risico’s?

Vincent Fierens gooit samen met Nora Gharib en Kim Van Oncen alle intriges op tafel in aflevering 8 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

In 'De Verraders: De Ronde Tafel' gaat host Vincent Fierens ook nu zondag om 21.30 uur dieper in op de aflevering van 'De Verraders'. Samen met zijn gasten bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift ex-bondgenoot Kim Van Oncen aan tafel om haar licht te laten schijnen op het huidige seizoen. Dat doet ook Nora Gharib, die enkele weken geleden als eerste bondgenoot werd vermoord. Vincent ontvangt verder ook de vermoorde en banneling van deze week.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in 'Het Uur Van De Waarheid' op VTM GO

Waar 'De Verraders' stopt, gaat 'Het Uur Van De Waarheid' door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. 'Het Uur Van De Waarheid' is elke zondag om 21.30 uur te zien op VTM GO.

'De Verraders', zondag 5 november om 19.55 uur en aansluitend in 'De Verraders: De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.