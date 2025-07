Nieuwe singles verstoren de rust in 'B&B Zoekt Lief'

Terwijl de eerste singles van 'B&B Zoekt Lief' zich stilaan op hun gemak beginnen voelen, komen nieuwe singles de rust verstoren. Hun komst zorgt enerzijds voor een frisse wind, maar anderzijds ook voor wrijving en onverwachte confrontaties. Welke singles kunnen hun amoureuze voorsprong behouden?

In Argentinië verwelkomt Karin de Oost-Vlaamse Ronny, die meteen worstelt met de lokale gebruiken. Vooral het wc-papier dat in het vuilbakje hoort, blijkt een struikelblok. 'Dat zijn van die dingen waar ik mogelijks op afknap', vertelt Karin. 'Iemand die gewend is om veel te reizen, weet dat dingen anders zijn en dat je niet moet verwachten wat je thuis hebt.'

In Corsica organiseert Bjorn een gezellige picknick voor Greet. Tijdens een openhartig gesprek legt hij uit waarom hij soms zenuwachtig overkomt. 'Ik ben een harde denker', zegt Bjorn. 'Hoe meer ik uit mijn comfortzone treed, hoe meer ik begin na te denken en hoe zenuwachtiger ik word.' Kan Greet door zijn zenuwen heen kijken? In Zuid-Afrika ontvangt Jos de Antwerpse Anja, die meteen geconfronteerd wordt met zijn perfectionisme en vaste gewoontes. 'Je merkt dat hij geen vrouwen meer gewoon is. Hij is het gewend om alles zelf te doen', klinkt het twijfelachtig.

Terwijl Claudia het hart van Ken steeds meer lijkt te veroveren, komt de Oost-Vlaamse Laura toe in Mexico. Ze krijgt meteen te horen dat Ken overweegt om naar Dubai te verhuizen en dat komt aan als een grote verrassing. 'Je schrijft je in voor iemand die in Mexico zit en Latijns-Amerika heeft mijn hart', vertelt Laura. 'Maar het is ook niet dat ik er nu niet meer wil zijn. Ik kom voor hem.' In Nederland ontmoet de Limburgse Eric de flamboyante Jet - of beter gezegd: Jettie Pallettie. Naast haar B&B is ze ook schlagerzangeres. 'Dat is niet echt mijn genre, als ik dat ergens hoor, draai ik me om', geeft Eric eerlijk toe. Zingt Jettie zich toch nog een weg naar zijn hart?

