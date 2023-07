Nieuwe namen voor de opnames van 'Tien Om Te Zien' in Westende

Aan zee mag altijd een beetje meer. En al zeker op 24 en 25 juli en 7, 8 en 9 augustus in Westende. Dan strijkt de iconische 'Tien Om Te Zien'-tent terug neer, om de zeedijk om te toveren tot één groot muziekfeest.

Anne, Willy, Laura en Aaron zijn present en vertoeven in mooi gezelschap. Enkele nationale en internationale topartiesten bevestigden de voorbije weken alvast hun komst, maar vandaag is de line-up voor de eerste opnames op maandag 24 en dinsdag 25 juli bekend. Die belooft naar goede gewoonte een mix van de grootste hedendaagse hits en onvergetelijke 'TOTZ'-klassiekers. Zo zullen ook onder meer Regi, Bart Kaëll, Francisco, Natalia, Jaap Reesema en Danny Fabry hun hits afvuren op het publiek.

Deze topartiesten laten de zeedijk meezingen tijdens de eerste opnameweek van 'Tien Om Te Zien':

Maandag 24/7

Metejoor & Hannah Mae

​Maksim

​Pommelien Thijs

​CAMILLE

​Gustaph

​Regi feat. Maxine

​Natalia

​Francisco

​Christoff

​Erik Goossens

​Berre

​André Hazes

​M-Kids

​Marco Schuitmaker

​Helmut Lotti

Dinsdag 25/7

Viktor & Kobe

​Metejoor

​Aaron Blommaert

​Bart Kaëll

​Bazart & Guusje

​Niels Destadsbader & Kenny B

​Pommelien Thijs

​Isabelle A

​CAMILLE

​Jaap Reesema

​Danny Fabry

​Mama's Jasje

​Willy William

Naast deze artiesten maken dit seizoen ook nog een aantal verrassingen hun opwachting op het 'TOTZ'-podium. Het gratis muziekfeest is opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk van Westende afzakken en de show live bijwonen op 24 en 25 juli en op 7, 8 en 9 augustus. De line-up voor de opnames in augustus wordt binnenkort bekendgemaakt. Ook op het scherm barst het feest binnenkort los, want de uitzendingen van 'Tien Om Te Zien' zijn vanaf 28 juli elke vrijdag om 20.35 uur te zien bij VTM.