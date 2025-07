Nieuwe kriebels en oude bekenden zorgen voor onrust in 'B&B Zoekt Lief'

Van ongemakkelijke knuffels tot onverwachte reünies in een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief'. Terwijl sommige B&B-uitbaters hun hart voorzichtig openstellen, trekken anderen aan de noodrem.

In Argentinië trekt Karin er samen met Kurt op uit naar de lokale vlooienmarkt. Terwijl Kurt geen enkele kans onbenut laat om haar te omhelsen en kusjes op het hoofd te geven, krijgt Karin het steeds benauwder. 'Ik vind dat een beetje vervelend', zegt Karin. 'Ik ben ook wel iemand die graag iemand vastpakt, maar dan moet het van mezelf komen. Ik wil daar niet in gepusht worden.'

In Mexico wordt de sfeer bij Ken op de proef gesteld met de komst van Eveline, die onverwachts een bekende blijkt te zijn voor Laura. 'Het is toch wel apart dat er een vriendin voor dezelfde man hier is', klinkt het bij Eveline. Ook Laura vindt het een ongemakkelijke situatie: 'Ik wil niet dat het een rare sfeer wordt. Als het niet goed voelt, vertrek ik zelf.' In Nederland organiseert Eric een ontspannende yogasessie bij Jet. Wat begint als een onwennige activiteit eindigt in een emotionele doorbraak. 'Ik denk dat ze zelf geschrokken was, maar ik vond het mooi dat ze dat liet zien', zegt Eric.

In Frankrijk heeft Vincent eindelijk een échte date met Kurt. Het gesprek wordt eerlijk en confronterend wanneer Kurt zijn twijfels uitspreekt. Voelt hij vriendschap of liefde voor Vincent? In Zuid-Afrika wordt Jos helemaal van zijn sokken geblazen door nieuwkomer Linda. Hoewel hij doorgaans moeite heeft met romantisch vertoon, is hij helemaal weg van haar persoonlijk cadeau voor hem. 'Ik zag vlinders en voelde vlinders', lacht Jos. Bij Greet en Jurgen wordt de sfeer steeds losser. Wanneer Jurgen een stijve nek heeft, aarzelt Greet niet om hem een massage te geven. Even later is het zijn beurt. Werken zijn magische handen even doeltreffend als de hare?

'B&B Zoekt Lief', van maandag 21 juli tot donderdag 24 juli om 20.05 uur bij VTM.