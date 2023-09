Nieuwe coaches Pommelien Thijs en Coely schakelen versnelling hoger in 'The Voice Kids'

New day, new talent! De coaches van 'The Voice Kids' staan te trappelen om nu vrijdag terug te keren naar de iconische rode draaistoelen en bovenal, om met volle overtuiging te drukken voor de rijzende sterren van morgen.

Als doorgewinterde rot in het vak wist coach Laura Tesoro de jonge sterren in spe vorige week keer op keer te overtuigen met haar betoog. Ze ging dan ook aan de haal met een schat aan veelbelovend talent. 'Tegen het einde van de Blind Audition zit mijn team vol toppers', lacht Laura. En dat is ook kersverse coaches Pommelien Thijs en Coely niet ontgaan. 'We need to step up our game!', klinkt het vastberaden bij Coely. Welk buitengewoon talent ontdekken de coaches dit keer? En wie zet zijn of haar superblock in op het juiste moment?

Ook tijdens de tweede Blind Auditions laten de jonge talenten met grote dromen zich door niets tegenhouden. Ze deinzen niet terug voor de meest uitdagende uptempo nummers van wereldsterren zoals Adele en Billie Eilish, en zelfs Franse deuntjes van Céline Dion schrikken niet af. Er worden feestjes gebouwd op het podium, er vloeit hier en daar een traan, en voor sommigen ligt zelfs een welverdiende staande ovatie van de coaches in het verschiet...

Dit zijn de talenten die hun dromen najagen in de tweede 'Blind Auditions':

- Céleste (9, Vlaams-Brabant) heeft één grote droom: 'The Voice Kids' winnen of net zo'n befaamde zangeres worden als CAMILLE of Pommelien. In de weekends dient ze als misdienaar. 'Het leukste is dat je de pastoor van dichtbij kunt zien', lacht ze. Ze zingt Sweet Dreams (Are Made of This) van Eurythmics.

- Laetitia (14, Brussel) is niet alleen een tiener, maar ook een jongsoldaat die zich inzet voor daklozen en mensen in nood. Ze vindt het geweldig om een positief verschil te maken in het leven van anderen. Laetitia gaat het podium op met This Town van Niall Horan, een lied dat haar diep raakt.

- Claire (14, Vlaams-Brabant) deelt haar passie voor zingen met de wereld door deel te nemen aan 'The Voice Kids'. Haar grootste wens? Dat haar idool Pommelien haar draaistoel omdraait. Claire laat het nummer Wings van Little Mix weerklinken.

- Ezra (14, Antwerpen) koestert de droom om een zanger te worden en oefent elke dag om die droom waar te maken. Hij zingt Spaceman van Sam Ryder.

- Lyana (10, Vlaams-Brabant) is dol op pizza, salami en zingen. Ze komt oorspronkelijk uit Italië en doet mee omdat zingen haar grootste droom is. Ze amuseert zich op het podium met Flowers van Miley Cyrus.

- Laurence (14, Oost-Vlaanderen) bewondert Billie Eilish en zingt graag langzame, emotionele liedjes, net als haar idool. Deelnemen aan 'The Voice Kids' is voor haar een grote overwinning, aangezien ze nog nooit eerder op zo'n groot podium stond. Laurence wil iedereen ontroeren met Stay van Rihanna.

- Victoria (11, Vlaams-Brabant) brengt haar weekends door in de Ardennen, waar haar grootouders een huis hebben en haar pony’s verblijven. Ze is trots op haar tweetaligheid en zingt S'il Suffisait D'aimer van Céline Dion.

- Frauke (13, West-Vlaanderen) werd enkele weken geleden verrast tijdens een voetbalwedstrijd met een 'rode kaart', die eigenlijk een ticket was voor de Blind Auditions. Ze waagt zich op het podium met Make It In America van Victoria Justice.

- Milena (11, Vlaams-Brabant), oorspronkelijk uit Armenië, houdt van koken en zingen. Ze zit in haar tweede jaar piano en wil iedereen ontroeren met Easy On Me van Adele.

- Nicolas (9, Antwerpen) werd verrast tijdens een voetbalwedstrijd toen zijn toegangsticket voor de Blind Auditions op het grote scherm verscheen. Hij betreedt het podium met Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot.

- Dominika (10, Oost-Vlaanderen) houdt van romadans en zingen. Haar muzikale talent heeft ze van geen vreemden. Haar broer deed eerder al mee aan 'The Voice van Vlaanderen'. Ze zingt Hurt van Christina Aguilera.

- Maud (14, Henegouwen) speelt gitaar, piano en ze zingt. Ze draagt het nummer Gone van Lianne La Havas op aan haar geliefde oma, die er helaas niet meer is. Ze deelden een passie voor muziek en keken vroeger altijd samen naar 'The Voice Kids'.

'The Voice Kids', tweede Blind Auditions, vrijdag 22 september om 20.40 uur bij VTM.