'Nieuwe Blik Terug' zondag met Edmonia Lewis, beeldhouwen voor de vrijheid

Ze lijken op het eerste gezicht vrij traditioneel, de marmeren beelden van Edmonia Lewis (1844-1907). Maar schijn bedriegt: qua thematiek zijn ze hun tijd ver vooruit.

Ze verbeelden het losbreken van de slavernij, de trots van de Native Americans, de strijd voor vrijheid. De titels van sommige van de beelden getuigen daarvan: ‘Hiawatha’, ‘Indian Combat’, ‘Forever Free’. Lewis is van Inheems-Amerikaanse en Afro-Amerikaanse afkomst en moet in haar leven vele obstakels overwinnen. Zoals een pijnlijke rechtszaak als ze tijdens haar studie wordt beschuldigd van het vergiftigen van haar medestudenten. Een paar jaar later vertrekt ze naar Rome en begint ze een nieuw leven. Met succes.

'Nieuwe Blik Terug', zondag 5 maart om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2.