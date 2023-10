Nieuw personage Stan ontdekt verboden middelen tijdens zijn eerste onderzoek in 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt'

Hoe cruciaal zijn de eerste 24 uur na een misdaad? Wat als een ontvoerde niet tijdig wordt teruggevonden of een dader dreigt te ontsnappen?

Maandag om 18.20 uur schiet bij VTM het meest iconische politiekorps van ons land weer in actie in het gloednieuwe seizoen 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt'. Nieuwkomer Stan (Simon Eeraerts) en Vince (Dempsey Hendrickx) worden opgeroepen voor een mysterieuze moord op een duivenmelker. Tijdens hun onderzoek stoten ze op verboden middelen en blijkt niet alles even vlekkeloos te verlopen...