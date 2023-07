Nemen Belgische Special Olympiërs een recordaantal medailles mee naar huis in 'Alles voor de Spelen'?

Het moment van de waarheid breekt aan in 'Alles voor de Spelen'. Maanden geleden schotelden Koen Wauters en Gilles Dupont de Belgische delegatie Special Olympiërs een grote uitdaging voor: tijdens de Wereldspelen in Berlijn een recordaantal medailles mee naar huis nemen.

De lat ligt mijlenhoog, want dat zijn maar liefst 108 medailles. In Berlijn zetten de atleten met de steun van Gilles, Koen en heel Vlaanderen alles op alles om hun Olympische droom waar te maken. Daarbij vloeien tranen van geluk, maar ook van verdriet…

Zeiler Jeremy en zijn papa Danny doen alvast een flinke duit - of liever, een flinke medaille - in het zakje van de recordpoging. Na een spannende nek-aan-nek race in de hoogste divisie slagen vader en zoon erin een zilveren medaille mee naar huis te nemen. Zowel Jeremy en Danny als de aanwezige supporters zijn euforisch en springen een gat in de lucht na deze buitengewone prestatie.

Ook tennisster Lies zet een glansprestatie neer en doet de teller tikken. Zij heeft maar één doel voor ogen: goud halen. Lies speelt zich een weg naar de finale, waar ze nipt de duimen moet leggen en zilver pakt. Met tranen van teleurstelling tot gevolg...

Mede dankzij de medailles van Lies, Jeremy en Danny slagen de Belgische atleten erin de magische kaap van 108 medailles te halen. Meer zelfs… met buitengewone prestaties van alle Belgische atleten wordt het record ruimschoots verbroken. Hoeveel medailles er precies geteld worden en hoe de atleten deze droom waarmaken en beleven, ontdekt de kijker vanavond, zondag 2 juli om 19.50 uur bij VTM in 'Alles voor de Spelen'.