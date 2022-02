'Neighbours': week 6 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 7 februari 2022 - aflevering 8401

Emmett maakt zich uit de voeten en verstopt de afstandsbediening van de drone. Roxy haast zich naar David en Sheila, die gewond raakte en verzorging nodig heeft. Roxy merkt op dat de drone van Hendrix is en gaat de confrontatie aan. Emmett kan vervolgens niet anders dan toegeven dat hij de drone bestuurde. Chloe is vergeetachtig en stelt zich vragen bij haar gezondheid.

Dinsdag 8 februari 2022 - aflevering 8402

Therese vangt Chloe op nu ze volledig van slag is door de mogelijke zwangerschap. Ze besluit het resultaat van de zwangerschapstest af te wachten vooraleer Pierce in te lichten. Elly overweegt om naar Zwitserland te verhuizen, maar is bang voor de reactie van Bea. Karl trekt er zonder Susan op uit in Perth en loopt er Jane Harris tegen het lijf. Het blijkt niet goed met haar te gaan, maar ze verbiedt Karl om Paul op de hoogte te brengen. Woensdag 9 februari 2022 - aflevering 8403

Shane staat onder druk door de vele opdrachten voor de universiteit en het feit dat Sheila hem extra nodig heeft op het werk. Hij uit zijn frustraties, maar daar zou hij wel eens spijt van kunnen krijgen. Chloe licht Pierce in over de zwangerschap. Ze hebben heel wat om over na te denken. Donderdag 10 februari 2022 - aflevering 8404

Karl en Susan zijn net op tijd terug in Erinsborough om afscheid te nemen van Elly en Shaun. Bea probeert zich sterk te houden, maar het verdriet om het vertrek van haar zus wordt haar uiteindelijk toch te veel en ze besluit niet mee te gaan naar de luchthaven. Elly geeft Chloe nog wat goede raad in verband met haar zwangerschap, waarna Chloe en Pierce besluiten om de situatie af te wachten. Shane hoort Richie uit wanneer die een bezoekje brengt aan Mackenzie. Vrijdag 11 februari 2022 - aflevering 8405

Levi probeert Bea te kalmeren. Zij lucht haar hart en vertelt hem waarom ze zo kwaad is. Mackenzie besluit van haar herstelperiode gebruik te maken om alvast aan de slag te gaan voor haar project rond duurzaamheid. Een geprek met Dipi brengt haar alvast op een idee. Emmett komt in de problemen op school. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

