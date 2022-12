Natalia en Pascal Braeckman sukkelen met feestelijke gerechtjes in 'SOS Piet XL'

Met de kerstdagen in zicht trekt Piet Huysentruyt een laatste keer door Vlaanderen. Hij start in Geel bij Natalia. Zij is gek van kalfszwezeriken maar krijgt ze niet goed gebakken. 'Ik vind dat jij ongelooflijk groot bent', stelt Piet vast wanneer hij naast haar staat.

'En ik vind dat jij al wat aan het krimpen zijt', lacht Natalia. Piet wordt stil van al dat Kempens keukengeweld…

Nog stiller wordt hij na zijn bezoek aan Luc. Die maakte twaalf jaar geleden een kaassoep die op niets trok. En Luc is nog altijd even eigenwijs als toen. Wanneer Piet op het punt staat look toe te voegen, houdt Luc hem tegen: 'Dat verandert de smaak van de soep, dus nee! De smaak van de soep was goed, maar het zicht was niet goed. Dus aan de smaak gaan we niks veranderen!' Piet is helemaal van zijn melk: 'Ge krijgt 'SOS Piet' stil en er zijn er nog niet veel die dat gedaan hebben', klinkt het. Heeft Luc dan helemaal niets onthouden van Piets tips…?

Veel volgzamer gaat het eraan toe in Blankenberge waar hij Laura een goede bisque leert maken en in Sint-Niklaas dompelt hij Evi onder in de kunst van een lekkere gratin dauphinois. Piet sluit zijn ronde naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag af in Hoboken bij Pascal Braeckman. De echtgenote van Pascal is zot van garnaalkroketten maar Pascals baksels zien er niet uit. Ook de liefde van de vrouw gaat soms door de maag en dus klinkt ook hier 'SOS, Piet!'.

'SOS Piet XL', woensdag 21 december om 20.35 uur op VTM en ook op VTM GO.