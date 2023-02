'Moordenaars!': Sam Gooris gaat waterskiën

De Goorissen hebben 'geen zittend gat' en houden van wat uitdaging tijdens hun roadtrip langs de Westkust. In het zonovergoten CaliforniŽ gaan ze waterskiŽn op Lake Tahoe.

Sam ziet het helemaal zitten. Maar van een zelfverzekerde 'give me those two lats man' gaat het al snel naar een wanhopige 'moordenaars!' en 'I can’t feel my legs anymore hé!'.

'Expeditie Gooris in Amerika', dinsdag 7 februari om 21.45 uur bij VTM 2.