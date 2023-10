Modellen stappen uit hun comfortzone nu de finale van 'BNTM' dichterbij komt

Vrijdag 28 oktober verschijnt exclusief op Streamz de achtste aflevering van 'Belgium's Next Top Model'. De zes overgebleven modellen verlaten de loft, op naar een voor hen onbekende bestemming.

Aangekomen in Maasmechelen Village moeten ze in een eerste opdracht per twee laten zien dat vloggen hun tweede natuur is. In de plaats van een fotoshoot, moeten ze in deze aflevering hun grenzen verleggen in een video-shoot. Designer en olympisch atlete Elodie Ouedraogo treedt aan als gastjurylid om bij deze voorlaatste eliminatie voor de finale de modellen te beoordelen. ​

​Tussen alle opdrachten door, kunnen de modellen even tot rust komen op hun nieuwe woonplaats voor de rest van de wedstrijd. Ze luchten hun hart bij elkaar en blikken terug en vooruit op hun 'BNTM' avontuur.Bekijk hier een eerste preview van de volgende aflevering:

Afscheid van drie modellen

In de zevende aflevering, die op 21 oktober 2023 verscheen, kregen de modellen een verrassende make-up challenge met Ici Paris XL onder begeleiding van jurylid Tom Eerebout. Tijdens de challenge leggen de modellen hun ziel bloot en dat zorgt voor heel wat emoties. Het bezoek van Tom Eerebout brengt rust maar wanneer de modellen te horen krijgen dat hun volgende shoot met een vriend of familielid is, kan hun enthousiasme niet op. Aan het einde van de aflevering moesten er zoals aangekondigd drie modellen vertrokken. Het waren Marson, Sam en Gilles M. die samen 'Belgium's Next Top Model' moeten verlaten. Voor de zes overblijvende modellen stijgt de spanning nu de finale dichter en dichter komt.

De kijker beslist mee tijdens de finale

Voor de finale zal de kijker mee kunnen beslissen wie er doorgaat. De kijker zal kunnen stemmen op hun drie favorieten en zo bepalen wie er in de finale verdergaat en kans maakt om 'Belgium's Next Top Model' 2023 te worden. Stemmen kan wanneer de negende en voorlaatste aflevering op Streamz verschijnt, vanaf vrijdag 3 november tot zaterdag 4 november om 23.59 uur, op www.bntm.be.

'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts. Vrijdag 15 september verschenen de eerste twee afleveringen op Streamz, gevolgd door een wekelijkse aflevering tot en met de finale op 10 november. De winnaar van 'Belgium's Next Top Model' krijgt een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.