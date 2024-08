Modellen 'BNTM' 'stappen uit hun comfortzone tijdens de videoshoot

Foto: © Streamz 2024

In de nieuwste aflevering van 'Belgium's Next Top Model' reizen de zes overgebleven modellen naar de Costa Brava in Spanje. Ze wagen zich aan een uitdagende catwalk challenge op steile trappen in Tossa del Mar.