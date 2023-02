Mis niets van FOX in maart!

Florence, ItaliŽ. Vincenzo's (Alberto Paradossi) familie kan terugkijken op een lange geschiedenis binnen hun eigen voetbalclub. Terwijl ze nog steeds dromen van succes, lijkt de toekomst alles behalve rooskleurig.

Vincenzo houdt vast aan de hoop om een waardige zoon van zijn vader te zijn en zijn club naar glorie te leiden. Dan is er nog Maurizio Corridoni (Gaetano Bruno), de intrigerende paus van het Italiaanse voetbal die ervan droomt het voetbal terug te brengen naar wat het vroeger was. Italiaanse clubs met Italiaanse eigenaars en Italiaanse spelers. Wanneer Vincenzo gedwongen wordt 50% van de club te verkopen aan Chinese investeerders, weet hij niet dat hij de woede van een machtige vijand oproept.

Vanaf maandag 6 maart, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW

THE EQUALIZER S1

In de remake van de 2014s film 'The Equalizer', stapt de actrice Queen Latifah in de rol van Robin McCall die toen destijds werd gespeeld door Denzel Washington. Kijk het eerste seizoen op FOX waar deze mysterieuze vrouw met een verhulde achtergrond, gebruikt maakt van haar capaciteiten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall komt bij de meesten over als een doorsnee alleenstaande moeder die stilletjes haar tienerdochter opvoedt. Maar voor een paar vertrouwelingen is zij 'The Equalizer' - een anonieme beschermengel en verdediger van de onderdrukten, die ook hardnekkig op zoek is naar persoonlijke verlossing.

Vanaf maandag 27 maart, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

TERUG

FANTASY ISLAND S1

'Fantasy Island' speelt zich af in een luxe resort, waar werkelijk elke fantasie van de gasten in vervulling gaat, hoewel ze zelden uitpakken zoals verwacht. Elke aflevering vertelt emotionele, verontrustende verhalen over mensen die aankomen met dromen en verlangens, en vertrekken met nieuwe inzichten en verheldering door de magie van 'Fantasy Island'.

Vanaf donderdag 23 maart, een dubbele aflevering vanaf 20.35 op FOX.

ONGOING

STATION 19 S2

De spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' gaat door, en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle.

Een dubbele aflevering, elke woensdag vanaf 20.35 uur op FOX.

ONGOING

THE TRUTH ABOUT THE HARRY QUEBERT AFFAIR

Schrijver Harry Quebert, gespeeld door Golden Globe en Emmy Award genomineerde acteur Patrick Dempsey, wordt beschuldigd van moord nadat het lichaam van een meisje op zijn terrein wordt opgegraven.

Een dubbele aflevering, elke woensdag vanaf 22.25 uur op FOX.