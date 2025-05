'Mijn zoon aan de vape?!' Andy Peelman en schooldirectrice pranken Dina Tersago

'Onze Isak? Een vape?!'. Ze Zeggen Dat... Andy Peelman co-host Dina Tersago in de Ze Zeggen Dat-aflevering van 26 mei serieus geprankt heeft. De camera's liepen voor één keer zonder dat Dina het besefte. En de schooldirectrice zat mee in het complot.

Het is echter voor de goede zaak, want Andy wil onderzoeken of jongeren nog steeds te gemakkelijk aan vapes geraken. Het antwoord daarop verklappen we graag al even: ja.

25% van de jongeren heeft al eens gevapet. 11% geeft aan het wekelijks te gebruiken. Maar eigenlijk zou dat onmogelijk moeten zijn, want vapes mogen niet verkocht worden aan minderjarigen. Om te onderzoeken of de verkopers zich aan de regels houden, gaan Dina en VTM NIEUWS-onderzoeksjournaliste Evi De Witte shoppen met twee minderjarigen. Later confronteren ze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die het verbod op wegwerp vapes invoerde, met de resultaten van hun mystery shopping.

En hoe schadelijk zijn die e-liquids eigenlijk? Om dat uit te dokteren zamelt Andy vapes in op middelbare scholen. En omdat hij ervan uitgaat dat die stoere pubers hun e-sigaret niet gaan afgeven voor zijn mooie ogen, heeft Andy een plan bedacht. ​Daarna worden de in beslag genomen vapes geanalyseerd door de Universiteit Antwerpen, en de resultaten zijn ronduit shockerend.

Ook in 'Ze Zeggen Dat' op 26 mei: Werkt kritiek prestatiebevorderend? En kan je tegenwoordig alles 3D-printen? William Boeva ondervindt het aan den lijve.

