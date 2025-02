Metejoor zingt met Katrien een song die hij nooit eerder live deed in de Collabs van 'Lift You Up'

Vorige week stonden Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters voor het eerst samen op een podium met het eerste deel van hun muzikale matches. 'Dat smaakt naar meer', weet Eva De Roo.

Vrijdag kondigt ze samenmet Koen Wauters een nieuwe lichting Collabs aan in 'Lift You Up'. Dan delen de mentors het podium met de andere helft van hun talenten en zingen ze samen één van hun eigen songs. Met wie vormen ze zowel muzikaal als visueel de beste match?

Metejoor gaat vrijdag een Collab aan met zijn supermatch Katrien (24, Antwerpen) en zij zorgen voor een primeur in 'Lift You Up'. Ze zingen het breekbare ‘Mag Ik Verdrietig Zijn’, een song die Metejoor nooit eerder live zong. 'Er zijn een paar nummers die we schrijven, maar dan misschien net te persoonlijk zijn', vertrouwt hij Katrien toe. 'Dat gaat over een bepaalde periode in je leven. Ik heb vorig jaar even een serieuze crash gehad, maar 2,5 jaar geleden was dat al een beetje aan het spelen. En ik voelde mij niet echt gehoord. Ik had het gevoel dat ik niet verdrietig mocht zijn en was bang dat ik dat voor de rest van mijn leven niet meer zou mogen zijn. Dat liedje kwam er heel snel en spontaan uit.' Met hun performance raken Metejoor en Katrien ook een gevoelige snaar bij de fanzone.

Metejoor deelt in de tweede Collabs ook het podium met Samuel (25, Sint-Niklaas) en Dorien (22, Erembodegem). Met hen brengt hij respectievelijk ‘Ze Meent Het’ in een originele reggae versie en ‘Laat Ons Een Bloem’ in een feestelijk, uptempo jasje.

Laura Tesoro bijt vrijdag de spits af en brengt samen met Mounir (25, Antwerpen) haar song ‘Mutual’, om vervolgens met Anna (31, Godinne) de breekbare kant op te gaan met ‘Not Easy’, in het Engels én in het Frans. Met Robin (23, Lier) zingt ze ten slotte de hit ‘Higher’, in een bijzondere versie die Robin zelf maakte. 'Ik ben heel benieuwd hoe mijn fanzone zal reageren, het is iets totaal anders dan wat ze van mij gewoon zijn', klinkt het.

Bart Peeters laat samen met Graci (27, Hasselt) één groot feest losbarsten op ‘Zwemmen In De Zee’. Graci verwerkt er zelfs een eigen freestyle rap in. Helemaal anders klinkt ‘Wat Nog Komen Zou’, de gevoelige song over afscheid nemen die hij samen met Elvira (27, Roeselare) zingt. De performance op ‘Liefde Is Alles’ wordt extra spannend voor Jens (24, Antwerpen), die al jaren niet meer in het Nederlands heeft gezongen.

Ook Jasper heeft drie Collabs in de aanbieding. De eerste is er één met de jongste kandidaat Rob (17, Kontich), met wie hij ‘Nashville Tears’ zingt. 'Maar jij bent de mature stem en ik de jonge stem', aldus de mentor. ‘Lift You Up’ is de toepasselijke song die Jasper nadien met Jeseen (34, Paal) zingt. Matcht hij ook met een vleugje soul? Jasper en Madeline (20, Oostkamp) brengen vervolgens één van zijn meest recente singles: The Healing. Met wie matcht de mentor het best?

'Lift You Up', vrijdag 28 februari om 20.40 uur bij VTM.