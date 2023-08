'Met Vier in Bed'-duo's verrassen onder meer met een adults only-verblijf

Gastronomische etentjes, sportieve activiteiten en verrassende ontdekkingen. Dat zijn de ingrediŽnten voor een nieuwe week van 'Met Vier in Bed'.

De nieuwe duo’s starten de week in het landelijke Rendeux, in de provincie Luxemburg. Kathleen en haar man Pascal bouwden er een privéwoning om tot een adults only-verblijf met binnenzwembad en een adembenemend uitzicht. De naam van de B&B ‘Cha Cha de Loup’ roept meteen veel nieuwsgierigheid op. 'Het komt van een titelsong. Ik ben enorme fan van Serge Gainsbourg', onthult Pascal. 'Daarbij betekent Loup ook wolf en dat keert dan weer terug naar de Ardennen.'

Van de Ardennen naar Lummen, waar de duo’s de gerestaureerde vierkantshoeve de Bosch ontdekken. Bo en haar man runnen er een B&B en restaurant waarbij de culinaire ervaring centraal staat. Hun lieve collega Linda helpt mee om de gasten van kop tot teen in de watten te leggen. 'Voor ons is gastronomie heel belangrijk. We trekken dat dan ook door in ons restaurant, omdat we zelf graag lekker eten en drinken', vertelt Bo. Tijdens de activiteit mag het wat actiever zijn. Zijn de duo’s klaar voor een Segway-tochtje door het bos?

In Mol strijken de uitbaters neer bij de goedlachse Dieter en An in B&B Weselo. De B&B en het gastronomisch restaurant zijn het levenswerk van het powerkoppel. Ze doen dan ook alles zelf én alles samen. Na een culinaire avond nemen Dieter en An de gasten mee voor een leuke activiteit. 'Het wordt verschrikkelijk sportief', lacht Dieter. Moeten de duo’s zich zorgen maken?

Last but not least, worden de duo’s verwelkomd in Piringen, een deelgemeente van Tongeren. In de fruitstreek ligt Hoeve De Sterappel, het kleine familiebedrijf van Mike en Pascale. Het kiezen van een naam voor hun B&B was geen moeilijke opdracht aangezien ze zich te midden van de fruitbomen bevinden. Tijdens het diner kan Pascale haar trots niet bedwingen als hun dochter de wijn presenteert. 'Het is mede door onze kinderen, die erachter staan en hiervoor geboren zijn, dat we nog meedraaien', vertelt Pascale. 'Langzaamaan willen we de overstap maken: zij het restaurant, wij de B&B.' Na een gezellige week boordevol nieuwe ontdekkingen, valt de hamvraag: wie neemt de 'Met Vier in Bed'-trofee mee naar huis?

'Met Vier in Bed', van maandag 7 tot donderdag 10 augustus om 21.15 uur bij VTM.