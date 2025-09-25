Manu Van Acker schakelt in 'Het Complot' hulp in van wielerheld en Beyoncé-fan Niels Albert

Alida Neslo, Eva Kamanda en Eric Baranyanka in 2026 te zien in '#LikeMe'
donderdag 25 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond, in de eerste aflevering van het gloednieuwe VTM-programma 'Het Complot', probeert Manu Van Acker twee wildvreemden - Charlotte (29) uit Antwerpen en Jesse (27) uit Muizen - te koppelen, zonder dat ze het zelf doorhebben.

Zit ook in het complot: wielerheld Niels Albert. Zijn opdracht: fietsfanaat Jesse alles leren over Beyoncé, zodat hij straks moeiteloos kan scoren bij Charlotte, die megafan is. Niels dropt subtiel het ultieme Beyoncé-weetje: 'Ik heb Beyoncé één keer ontmoet. Wout van Aert en ik hadden tickets voor een meet and greet. Ik had ze groter verwacht. Ze is 1,69 meter.' Aan Jesse om dat te onthouden, want Charlotte is exact even groot...



'Het Complot', vanaf donderdag 25 september om 20.40 uur bij VTM.


Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
