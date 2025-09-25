Manu Van Acker schakelt in 'Het Complot' hulp in van wielerheld en Beyoncé-fan Niels Albert

Vanavond, in de eerste aflevering van het gloednieuwe VTM-programma 'Het Complot', probeert Manu Van Acker twee wildvreemden - Charlotte (29) uit Antwerpen en Jesse (27) uit Muizen - te koppelen, zonder dat ze het zelf doorhebben.