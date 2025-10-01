Manu Van Acker regisseert het liefdesleven van vijftigplussers Ilse en Paul in 'Het Complot'

De liefde. Dat overkomt je. Of kan je haar ook stiekem regisseren? In de tweede aflevering van 'Het Complot' gooit Manu Van Acker opnieuw alle romantische wapens in de strijd om twee nietsvermoedende singles bij elkaar te brengen.

Deze keer richt Manu zijn pijlen op Ilse (52) uit Sint-Job-in-'t-Goor en Paul (60) uit Schelle.

Ilse, single: 'Ik vraag mij af waar mensen van mijn leeftijd zitten. Zitten die nu echt in hun zetel met een kom chips en een pintje? Ik weet het niet.'

Voorbereiding is alles. Ilse is gevoelig voor tekens van het universum. Tijdens een (niet zo) onschuldig filmavondje met haar dochter, mag ze op gratis consultatie bij een waarzegster. Die voorspelt dat Ilse binnenkort een man zal ontmoeten, maar geeft aan dat het niet het type is waar ze normaal voor valt. En laat Paul nu nét dat andere type zijn…

Ook Paul - die eerder toegaf dat hij zelf het lef niet heeft om een vrouw aan te spreken - krijgt een subtiel duwtje in de rug. Hij wordt op straat onverwacht aangesproken door een groepje vrouwen die een vrijgezellenfeest vieren. Ze moedigen hem op speelse wijze aan om voortaan elke knappe vrouw aan te spreken. Of hij hun advies opvolgt, zal snel blijken.

Over naar stap twee: de toevallige ontmoeting. Oftewel: de ‘meet cute’. Paul en Ilse worden allebei uitgenodigd voor een zogenaamd smaakonderzoek. Alleen: de proefopstelling vraagt om duo’s. En de andere deelnemers zijn wel heel opvallende types. Toeval of… toeval? Er blijft dus maar één logische keuze over: elkaar. Wat begint met wat verlegen blikken tussen wildvreemden Paul en Ilse, eindigt in verrassend teamwork. Ze winnen - uiteráárd - de geblinddoekte smaaktest. Daarbij komt ook een prijs: een luxe tour in een tuktuk voor twee personen door Antwerpen. Dat kan weleens héél romantisch worden. Als ze allebei toehappen.

Ilse en Paul denken dat ze elkaar spontaan hebben ontmoet, maar niets is minder waar. Hoe reageren ze als ze ontdekken dat alles een geregisseerd liefdescomplot was? En wat als… een klein duwtje het begin is van iets écht?

