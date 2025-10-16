Manu Van Acker hangt de vuile was buiten in het voetbalstadion van KAA Gent

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Gilles (32) brengt nog elke week de vuile was naar zijn moeder. Dat is een afknapper voor Christina (33), de vrouw aan wie Manu Van Acker hem wil koppelen in 'Het Complot'.