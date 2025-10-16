Maggy leeft! Legendarisch personage keert terug tijdens Studio 100 SingAlong – Cleymans zingt Spring
MTV trekt stekker uit vijf muziekzenders in Europa: einde van een tijdperk
Kijkcijfers: maandag 13 oktober 2025

Manu Van Acker hangt de vuile was buiten in het voetbalstadion van KAA Gent

donderdag 16 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Gilles (32) brengt nog elke week de vuile was naar zijn moeder. Dat is een afknapper voor Christina (33), de vrouw aan wie Manu Van Acker hem wil koppelen in 'Het Complot'.

Tijd voor actie: Manu infiltreert in het stadion van KAA Gent en zorgt ervoor dat uitgerekend Gilles een wasmachine wint. Maar wat als de was doen niet het enige probleem is? Vanavond loopt het voor het eerst écht mis, in de voorlaatste aflevering van 'Het Complot'.



'Het Complot', donderdag 16 oktober om 20.40 uur bij VTM.



Persbericht VTM
Kijktip van de dag

'Niks Te Zien' - Karl Meesters (VRT 1)

Slechtziende Karl Meesters trekt samen met zanger Jelle Cleymans met de nachttrein naar Berlijn, niet met hun ogen maar met hun oren op scherp. Ze luisteren naar de klank van de geschiedenis aan de Berlijnse Muur, dompelen zich onder in het 4D-geluid van een van de beste muziekstudio's ter wereld, en dansen Schuhplattler in de kleinste technoclub ter wereld. Jelle sluit de reis af met een nieuw nummer als herinnering.

'Niks te Zien', om 20.55 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

  • 11:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 12:05
    De avonturen van kleine pinguïn
    05:50
    Geen uitzending
  • 11:50
    Familie
    05:15
    Geen uitzending
  • 11:05
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 11:50
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:30
    A Bramble House Christmas
    05:35
    Christmas in Palm Springs
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:45
    Huizenjagers
    02:10
    De Tafel van Gert
  • 11:55
    NCIS
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 12:00
    The First 48
    02:00
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 12:05
    Paramedics
    02:15
    Big Miracles
  • 11:15
    The Real Murders of Orange County
    02:10
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 12:04
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:05
    Sarah's Sweet Table
  • 11:55
    The Chelsea Detective
    02:30
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 12:05
    First Dates Australia
    02:45
    The Kardashians
  • 12:00
    NOS Journaal
    02:05
    EenVandaag
  • 12:00
    NOS Journaal
    02:20
    Nieuwsuur
  • 12:05
    Olly, het kleine witte busje
    02:50
    De Slopers