Manu Van Acker hangt de vuile was buiten in het voetbalstadion van KAA Gent
Gilles (32) brengt nog elke week de vuile was naar zijn moeder. Dat is een afknapper voor Christina (33), de vrouw aan wie Manu Van Acker hem wil koppelen in 'Het Complot'.
Tijd voor actie: Manu infiltreert in het stadion van KAA Gent en zorgt ervoor dat uitgerekend Gilles een wasmachine wint. Maar wat als de was doen niet het enige probleem is? Vanavond loopt het voor het eerst écht mis, in de voorlaatste aflevering van 'Het Complot'.
'Het Complot', donderdag 16 oktober om 20.40 uur bij VTM.
