Maandag in 'Een Jaar Op Zee': Gernoazen

Als de professionele visserij onder druk staat, dan zijn de garnaalvissers met uitsterven bedreigd. In Oostende proberen ze het hoofd boven water te houden, maar je kan de boten op één hand tellen.

Het zware leven eist zijn tol, weinig jongeren voelen zich nog geroepen om garnaalvisser te worden.

'Je voelt dat ... Dat zit in je bloed ​ … Ik word altijd meegetrokken in alles van de visserij. Vis en garnalen, dat was het leven… En dat is het leven', vertelt vissersdochter Dini Bogaert.

