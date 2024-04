Liz worstelt met persoonlijk dilemma in 'Het Onbekende'

Zal Liz het over haar hart kunnen krijgen om haar maatje Loc naar huis te stemmen? Wil Loc nog steeds samen met Liz naar de finale? En heeft Evelien spijt van haar keuze na een persoonlijk dilemma?

In 'Het Onbekende' staat maandag weer een spannende eliminatie op het programma. Net voor de finale moeten beide teams een kandidaat naar huis stemmen. Team Groen besluit daarbij voor de bekende eliminatie te gaan. Maar daardoor worstelt Liz plots met een persoonlijk dilemma... 'Waarom kies jij voor de bekende eliminatie? Ik heb steeds gezegd dat ik de sterkste spelers eruit zou spelen. Nu zit ik hier. Het blijft een spel, maar we hebben hier zo lang samen gezeten, we zijn vrienden geworden. Wat verwacht je nu van mij?', vraagt Liz aan Loïc. En ook bij Loïc slaat de twijfel toe: 'Ik denk dat ik in mijn eigen voet heb geschoten door nu voor de bekende eliminatie te kiezen.' Zal Liz haar principes volgen en haar maatje Loïc naar huis stemmen? Of kiest ze toch voor Evelien?

