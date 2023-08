Limburgse vlaai, struisvogels aaien en verwennerij door wielrenner Jelle Wallays in 'Met Vier in Bed'

Limburgers Sofie en Dirk geven het startschot van de laatste week van 'Met Vier in Bed'. In het schilderachtige dorpje Hoeselt ontvangt het koppel de duo's in hun B&B De Bloesem.

Na een korte rondleiding krijgen de gasten meteen een smakelijke kennismaking met de regio. Een lekker stukje Limburgse vlaai prijkt uitnodigend op tafel. 'Het is eigenlijk al een beetje krachtvoer voor dadelijk', klinkt het bij Sofie. 'Het zal nodig zijn, een beetje bergop, een beetje bergaf', vult Dirk aan.

Op dag twee mogen de duo’s het Brugse ommeland verkennen. In de groene streek ligt het bloemendorp Kanegem waar Stijn en Tine B&B Pastorie Caeneghem runnen. Als tuinarchitecten is hun tuin met zwembad ongetwijfeld hun paradepaardje. Het koppel kiest voor een wel heel bijzondere activiteit en neemt de gasten mee naar een struisvogelkwekerij. Daar krijgen ze meteen een lesje struisvogels aaien. 'Alles wat blinkt, willen de struisvogels pikken. Wil je hen dus strelen, dan moet je je gsm even omhoog houden', klinkt het.

Profwielrenner Jelle Wallays, beter bekend als ‘Speedy Wally', heeft al heel wat grote rondes en klassiekers in de benen. Maar naast zijn professionele sport, stortte hij zich enkele jaren geleden samen met zijn vriendin Vé in een nieuw avontuur, B&B KOOON. 'Het was een droom om dit te doen na mijn carrière, maar het pand naast mijn ouders kwam te koop en zo is alles veel sneller gegaan dan gedacht', vertelt Jelle. Daarnaast bracht het koppel nog een andere droom in vervulling. Als grote koffieliefhebbers stelden ze hun eigen koffie samen.

Op donderdag zijn de duo’s te gast bij de laatste West-Vlamingen van de week. Erik en Christine hadden jarenlang een fietsenwinkel, maar doopten die begin dit jaar om tot B&B The Newport Lodge in Nieuwpoort. Na een gezellige week kunnen de gasten nog een laatste keer van kop tot teen ontspannen in de luxueuze wellness. Wie haalt de meeste bedjes binnen deze week en mag met de felbegeerde trofee naar huis?

'Met Vier in Bed', van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus om 21.15 uur bij VTM.