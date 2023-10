Lidewij bezoekt de 'laatstejaars'

De zoektocht naar nieuwe clubleden brengt Lidewij bij 'de laatstejaars'. Zeven jaar geleden interviewde ze voor 'Iedereen Beroemd' een klas achttienjarigen en het taboe op voorhuwelijkse seks speelde toen een belangrijke rol.

Met een beetje geluk kennen zij dertigplussers die nog steeds maagd zijn omwille van hun geloof. Daarnaast komt Lidewij ook in contact met een gewijde maagd die haar roeping volgde om bruid van Christus te worden. Omdat 7 % van de dertigplussers nog maagd is, waagt Lidewij haar kans bij haar collega’s van VRT en RTBF. Procentueel gezien zouden daar minstens 100 maagden moeten rondlopen. Een gesprek met sekscoach en seksspeeltjesexpert Ruud brengt dan weer verrassende inzichten over hoe wij als samenleving naar seksualiteit kijken.

'De Maagdenclub', woensdag 25 oktober om 20.45 uur op VRT 1.