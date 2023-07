Levende 'Knaptand' doet duo's schrikken in 'Met Vier in Bed'

Aan creativiteit geen gebrek in 'Met Vier in Bed'. Woensdag is het de beurt aan Patrick Poppe van B&B Dendernachten. Hij was jarenlang burgemeester van Zele, maar tegenwoordig vooral trotse ambassadeur van Dendermonde.

De gepassioneerde uitbater trakteert de gasten dan ook maar al te graag op een historisch uitje door de stad. En zonder special touch zou het natuurlijk geen rondleiding van Patrick zijn. Een wel heel bijzonder figuurtje uit de regio, genaamd 'Knaptand', doet de duo’s plotseling schrikken.



'Met Vier in Bed', woensdag 19 juli om 21.45 uur bij VTM.