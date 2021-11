Laura Vermeire over haar strijd tegen anorexia nervosa in 'Gekooid' op Canvas

Door een combinatie van omstandigheden werd Laura Vermeire op een bepaald moment getroffen door een eetstoornis. Anorexia nervosa was het verdict. Op een paar maanden tijd viel ze meer dan 10 kg af. Ze woog nog 35,8 kg, kon de trap niet meer op en haar hart kon het elk moment begeven.

Laura zat gevangen in haar eigen hoofd en lichaam. Toen besefte ze dat er iets moest veranderen. Ze wou zich niet laten opnemen, maar haar ziekte zelf aanpakken. Tegelijk besloot ze samen met haar vriend Dominique De Vlieger, die cameraman is, een documentaire te maken en een boek te schrijven over haar strijd.

In de documentaire zien we hoe de energieke jonge vrouw, die volop de wereld aan het verkennen was, veranderde in een uitgemergeld lichaam, een schim van wat ze ooit was geweest. We ontdekken hoe het zover is kunnen komen, wat het dieptepunt was en tenslotte hoe ze uit dat dal klauterde. De film geeft ook een inzicht in het ontstaan van eetstoornissen en hun impact op de omgeving. Gekooid wil het taboe doorbreken en hoop geven aan lotgenoten.

'Gekooid' is een productie van Afterglow Films.

'Gekooid', maandag 15 november om 22.10 uur op Canvas en VRT NU.