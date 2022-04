Lady Trucker Anuschka trotseert iedere dag moeilijk bereikbare wegen in een job vol risico's

Maandag gaat 'Lady Truckers' de baan op met Anuschka. De Limburgse is 5 jaar lady trucker en heeft haar bijnaam 'De Avonturier' niet gestolen.

Elke dag rijdt Anuschka naar Duitsland om een lading bomen op te halen in het bos. Ze moet de juiste locatie zoeken aan de hand van coördinaten en haar rijkunsten bovenhalen op smalle, onverharde en soms steile wegen. De job is niet zonder risico’s: 'Als we bruusk moeten remmen, kan het zijn dat de bomen door de container in onze cabine vliegen. Dat is het gevaarlijke aan het ‘bomenrijden’. Dat je omkantelt en een boom in je nek krijgt.' Maar schrik heeft ze nooit. Integendeel, ze geniet met volle teugen van het truckersleven én het goede leven. Ze is een echte 'zoetekont' en de koekjestrommel in haar cabine is altijd rijkelijk gevuld. Ook kampeerstoeltjes en een minibarbecue reizen altijd met Anuschka mee.

In de nieuwe aflevering van 'Lady Truckers 'vertelt Anuschka over haar leven voor het truckersbestaan. Dat zag er niet altijd even rooskleurig uit…:

'Lady Truckers' volgt ook Evelyne, die er van droomt met uitzonderlijk vervoer te rijden. Zij gaat voor het eerst alleen de baan op met een extra remorque, maar barst na een dag vol tegenslag in tranen uit. Alexia krijgt de inspectie over de vloer, Kiliana staat voor een zware taak en Linda vervoert een lading lekkers.

'Lady Truckers', maandag 25 april om 21.50 uur bij VTM 2.