Kristel en Kamal gaan op zoek naar geld voor een eigen huis

Justien (28) woont nu anderhalf jaar alleen in een appartement in Denderhoutem. Ze vond het tijd om op eigen benen te staan. Maar sinds ze hotel mama verliet, is ze geschrokken.

Waar ze vroeger nog makkelijk kon sparen van haar loon als kleuteronderwijzeres is het geld nu elke maand op. Dus roept ze de hulp in van Kristel en Kamal. Want Justien wil een huis kopen. Maar hoe is dat voor een single ooit haalbaar?

Waar het geld naartoe gaat bij Justien, is niet moeilijk om vast te stellen. Ze is een gepassioneerde triatlete en dat is geen goedkope sport. Kristel probeert haar sport goedkoper te maken en Kamal gaat met Justien op huizenjacht.

