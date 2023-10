Klaasje draait Aagje een rad voor de ogen in 'De Verraders'

De chaos is losgebarsten in het kasteel van 'De Verraders'. Met Walter De Donder werd de eerste verrader uit het kasteel verbannen en ook de aanval op medeverrader Klaasje Meijer werd ingezet.

Vanavond lijkt het dan ook heet te worden onder Klaasjes voeten. In de aanloop naar de Ronde Tafel gooit ze bij verschillende bondgenoten alvast al haar charmes in de strijd om de verdenking weg te halen. Via vriendin Aagje Vanwalleghem hoopt ze de rest van de groep te overtuigen dat ze een bondgenoot is. 'Ik bén een bondgenoot', speelt Klaasje het met veel overtuiging. 'Maar ik snap niet dat deze Belgen hier denken: we gaan gewoon een bondgenoot naar huis stemmen. Ik snap er helemaal niks van, ik ben er echt klaar mee.' Kan Klaasje het tij doen keren?

'De Verraders', zondag 8 oktober om 19.55 uur bij VTM.

'​​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 8 oktober om 21.30 uur bij VTM.