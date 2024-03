Kandidaten van 'Het Onbekende' krijgen prijs op hun hoofd en… moeten onverwacht speler ruilen

Hoeveel is elke speler waard? De kandidaten in Het Onbekende zijn amper wakker en moeten al meteen een prijs op elkaars hoofd zetten.

Spelverdeler Axel Daeseleire verzamelt de twee teams vervolgens op een locatie die symbool staat voor strijd en oorlogsvoering. Daar komen ze voor het eerst oog in oog te staan met hun tegenstanders en krijgen ze een nagelnieuw dilemma voorgeschoteld met grote gevolgen voor de groep… 'Jullie gaan een teamlid ruilen, inclusief het geld dat die persoon waard is', kondigt Axel aan. Kiezen ze voor het bekende, dan weten ze van tevoren welke persoon en hoeveel geld ze inruilen. Kiezen ze voor het onbekende, dan blijft het een raadsel welke speler ze zullen ontvangen. De ene wil stemmen, de andere wil het lot laten bepalen. Maar één ding is zeker: de spanning is te snijden wanneer de teams één van hun spelers moeten laten gaan…

De teams trekken vervolgens de bergen in voor een loodzware krachtmeting. Bij het natuurwonder de ‘Golden Bridges', een stenen rivier van meer dan 2 kilometer lang, staat de kandidaten een zware fysieke proef te wachten. De opdracht is helder: 200kg aan rotsblokken moeten naar de top van een steile bosweg worden gedragen. Adrenaline neemt het over bij sommige kandidaten, terwijl anderen zwart zien voor de ogen en elk moment kunnen instorten. Maar er kan er maar één de snelste zijn… En alsof dat nog niet genoeg is, staat hen een bikkelharde onbekende eliminatie te wachten. De eliminatie is dan ook hét onderwerp van bijna ieder gesprek. 'Ik ga geen bruggen opblazen die mezelf de kop kunnen kosten', klinkt het vastberaden bij Bram. Spelen ze tactisch en focussen ze op zelfbehoud of kiezen ze voor het belang van de groep?

'Het Onbekende', maandag 11 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al volledig op Streamz.