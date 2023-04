Kandidaten uit 'Bestemming X' plegen een emotioneel telefoontje naar het thuisfront

In 'Bestemming X' zijn de laatste vier kandidaten al bijna drie weken onderweg naar hun geheime eindbestemming. Zonder enig contact met het thuisfront, is dat voor elk van hen een zeer intense reis.

Steffie, Gino, Dorien en Jef mogen daarom één keer naar huis bellen. Het is voor iedereen een kostbaar moment, waarmee ze hun batterijen met de halve finale in zicht kunnen opladen. Ook voor Gino wordt het emotioneel. In het telefoongesprek met zijn grote liefde legt hij zijn hart bloot en laat hij zijn tranen van gemis de vrije loop.

'Bestemming X', maandag 3 april om 20.35 uur bij VTM.