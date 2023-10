Kandidaten strijden voor laatste plekjes in teams 'The Voice Kids'

De teams van Laura Tesoro, Pommelien Thijs, Metejoor en Coely raken langzaam vol. Met slechts een paar plekken over moeten de coaches nog strenger en aandachtiger zijn in hun keuzes.

'Je moet fris blijven, want voor hetzelfde geld is 'The Voice' helemaal nog niet gepasseerd en komt die vandaag auditie doen', zegt Pommelien. En ook Coely is het daarmee eens: 'Ik moet streng zijn, want mijn team zit bijna vol. Ik zoek die ene speciale stem die me echt raakt.' Daarmee is de lat meteen gelegd voor de laatste auditiedag van 'The Voice Kids' op vrijdag 20 oktober om 20.40 uur bij VTM. Welke muzikale talenten zullen de laatste felbegeerde tickets bemachtigen voor de Knockouts, de volgende en gloednieuwe fase van deze wedstrijd?

Hoewel de lat erg hoog ligt, worden de verwachtingen van de coaches meermaals ingevuld. Want ook tijdens de laatste Blind Audition staat er weer heel wat indrukwekkend talent op het podium. 'Hoe kan het dat jij nog maar een kind bent?!', klinkt het bij de coaches na het optreden van de 14-jarige Nisa uit Limburg. Ze brengt een eigen, unieke versie van ‘Set Fire To The Rain’, het aartsmoeilijke nummer van Adele. Welke coach gaat er met deze veelbelovende vierdraaier aan de haal?

De coaches worden getrakteerd op een brede waaier aan muziekstijlen en nummers. En sommige van die nummers klinken wel heel vertrouwd in de oren. Maar liefst twee moedige kandidaten willen hun talent tonen met nummers van coach Pommelien. De 11-jarige Estelle (uit Antwerpen) waagt zich aan ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, terwijl de 12-jarige Ada (uit Oost-Vlaanderen) het podium betreedt met het nummer ‘Ongewoon’. Pommelien zelf voelt zich alvast vereerd: 'Het is durven om een nummer van één van ons te doen. Ik vind het alleszins enorm cool!' Maar de grote vraag blijft: kunnen deze jonge talenten hun idool en ook de andere coaches overtuigen met hun optreden?

Ook deze talenten wagen nu vrijdag hun kans:

Annabel (14, Limburg) ademt elke dag muziek. Haar papa zag haar talent al lang en schreef haar in voor 'The Voice Kids'. Ze brengt Best Part van Daniel Ceasar ft. H.E.R.

Luna (13, Limburg) houdt van muziek en paardrijden. Voor haar is zingen als therapie en een manier om haar emoties te uiten. Ze draagt het nummer Love In The Dark van Adele op aan haar zieke neefje.

Diene (14, Oost-Vlaanderen) vindt kracht in muziek. Ze heeft haar faalangst overwonnen en wil nu vrijdag haar stem laten horen. Via haar deelname wil ze zelfvertrouwen opbouwen en zichzelf zijn. Ze brengt Before He Cheats van Carrie Underwood.

Saar (14, Oost-Vlaanderen) is een vrolijke spring in ‘t veld. Ze is super trots op haar korte kapsel. 'Ik was mijn haar beu en vond het irritant. Mijn haar ligt nu altijd goed', lacht ze. Net als het Franse nummer Je Veux van ZAZ wil ze anders zijn, buiten de grenzen van het gewone.

Miriam (12, West-Vlaanderen) heeft Ghanese roots en is opgevoed met tonnen passie voor muziek. Ze schrijft haar eigen liedjes en droomt ervan om net als Adele te zijn, maar op haar eigen unieke manier. Ze wil iedereen betoveren met All I Ask van Adele.

Silke (13, Antwerpen) heeft een passie voor dans en muziek. Enkele weken geleden werd ze tijdens een dansrepetitie verrast door Aaron Blommaert met een ticket voor de Blind Auditions. Ze waagt zich op het podium met Dat Heb Jij Gedaan van Meau.

Ariona (14, Vlaams-Brabant) is zot van muziek. Haar ouders hebben Albanese roots en veel gevoel voor ritme. 'Thuis vinden we muziek heel belangrijk', vertelt ze. Ze wil de coaches doen draaien met Idontwannebeyouanymore van Billie Eilish.

Sikudhani (12, Antwerpen) ziet haar deelname aan 'The Voice Kids' als een kans om haar dromen waar te maken en dat weerspiegelt zich ook in haar nummerkeuze. Ze brengt Opportunity van Quvenzhané Wallis.

Mirko (13, Limburg) kijkt elke dag naar 'The Voice' via VTM GO. Nu hij zelf deelneemt, gaat zijn grote droom eindelijk in vervulling. Hij wil de coaches ontroeren met Is Dit Nu Later van Stef Bos.

'The Voice Kids', vrijdag 20 oktober om 20.40 uur bij VTM.