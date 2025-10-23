Kan je de liefde pushen? Cupido Manu checkt zijn werk in 'Het Complot'

In de laatste aflevering van 'Het Complot' ziet cupido Manu Van Acker zijn doelwitten van de voorbije weken terug. Hoe gaat het intussen met de duo's die aan het eind van hun avontuur voor elkaar kozen?

Bloeide er meer dan vriendschap? Disney lovers Arne en Mathias uit aflevering twee leken dé perfecte match. Manu stuurde hen voor hun laatste push naar Disneyland, zonder camera’s. De magie van het park leidde zelfs tot een romantische kus. Maar… zijn de twee nog altijd een koppel? Je ontdekt het in de laatste aflevering van 'Het Complot'.

'Het Complot', donderdag 23 oktober om 21.05 uur bij VTM en op VTM GO.