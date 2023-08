Kan Dimitri Vegas de Jordy aan een epic dj-job helpen in Ibiza?

Nadat Jordy op één wilde nacht al zijn geld wist kwijt te spelen, doet hij er alles aan om opnieuw centjes te verdienen. Zo ook in een nieuwe aflevering van 'Jordy doet Ibiza', vanaf nu op VTM GO.

Wanneer Jordy zijn grote held Dimitri Vegas spot in een strandbar, waagt hij zijn kans. 'Meneer Vegas, sorry voor het storen. Heb je twee minuten? Ik probeer een beetje in de lijn van jouw business te geraken', vraagt Jordy zonder aarzelen. 'Misschien kan jij me aan een dj-job helpen ergens in een epic club in Ibiza?'