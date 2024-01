Kamal Kharmach schittert tijdens cruciale MUG-interventie in 'Een Echte Job'

In een nieuwe aflevering van 'Een Echte Job' is het voor Kamal Kharmach tijd om te shinen. De MUG wordt opgeroepen voor een dame die een epilepsieaanval heeft gehad in een trein in het station van Leuven.

Te midden van de chaos is er geen tijd voor twijfel. Kamal krijgt de belangrijke verantwoordelijkheid om het infuus klaar te maken en de medicatie op te trekken. 'Wat ik die nacht heb gedaan, zal ik nooit meer vergeten', zegt Kamal trots. 'Ik had nooit gedacht dat ik tijdens een acute situatie in een wagon in het station van Leuven medicijnen zou optrekken. Wanneer er echt chaos was, was ik aan het shinen en dat vond ik wel cool.'



'Een Echte Job', maandag 29 januari om 20.30 uur bij VTM.