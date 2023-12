Juryleden Bart en Béa stellen zich vragen bij de keuzes van Anouk & Martin in 'Huis Gemaakt'

Het belooft een spannend deadlineweekend te worden in 'Huis Gemaakt'. In Hasselt is nog geen centimeter keuken te bespeuren door de vochtige muren. Cerina volgt de werf nauwgezet op en heeft gelukkig goed nieuws voor Bavo & Kayleigh: ze krijgen groen licht om met de keuken te beginnen.

'We zijn terug in de running!', roept Bavo. De keuken wordt in een recordtempo geïnstalleerd en het duo kan starten aan de tegelwerken. Een werkje dat bij Bavo erg in de smaak valt. 'Dit is echt satisfying! Als je maatwerk nodig hebt voor je tegels: bel me!', lacht hij. Maar er is nog veel werk te doen. Ze moeten alles op alles zetten om op tijd klaar te zijn, maar dat is buiten de plinten, imposante eettafel en hardnekkige stopcontacten gerekend…

Ook in Antwerpen begint Enis aan de wandtegels. Deze keer stelt niet Dina, maar hijzelf een uitdagende deadline. 'Ik wil de snelste tegelzetter ooit zijn in 'Huis Gemaakt'', lacht hij. Maar op deadlinedag vallen er altijd wel nieuwe lijkjes uit de kast, dit keer in de vorm van een luster… In Aalst is Martin na helse tandpijn weer de oude en heeft hij zijn energie teruggevonden. Ze hebben dan ook nog een bezoekje van juryleden Bart en Béa tegoed, die meteen iets opmerken in de eetkamer. De positie van de lamp zorgt voor discussie…

'Huis Gemaakt', elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.