Junior Planckaert helpt een dakloze in 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS'

Junior Planckaert trekt op maandag 31 januari de nieuwe week van 'De Buurtpolitie' op gang nadat hij inspecteurs Indy (Jean-Romy Manzila) en Louise (Liandra Sadzo) op straat aanspreekt. Junior is erg bezorgd om het welzijn van een dakloze man.

Indy en Louise ontdekken dat de man een zwaar kruis met zich meedraagt en zetten alles op alles om hem te helpen.

Op dinsdag 1 februari helpen Eric (Manoe Frateur) en Patrick (Eric Peeters) de buurvrouw van zanger Wim Soutaer. De vrouw kreeg inbrekers over de vloer. Althans, dat denkt ze. Ook op woensdag 2 februari moet het korps van 'De Buurtpolitie' uitrukken voor een inbraak. Ditmaal werden belangrijke documenten gestolen uit de kluis van de burgemeester (Loes Van den Heuvel). Ze blijkt de dief goed te kennen… Terwijl Tineke (Nicoline Hummel) en Eric de zaak onderzoeken, doet inspecteur Vince (Dempsey Hendrickx) een lugubere vondst. Hij botst tijdens een onderzoek naar sluikstorten op een pot met menselijke resten. Alle sporen wijzen overduidelijk naar youtuber Angel Redondo.

Op donderdag 3 februari is, om het met zijn eigen woorden te zeggen, 'Patje in the house'. Patje Krimson komt langs in het politiekantoor om een verklaring af te leggen in verband met een meisje dat na een fuif, waar Patje voor de beats zorgde, spoorloos verdween. Het korps sluit op vrijdag 4 februari de week af met een vreemde case. Een onbekende vrouw stapt bij acteur en presentator Peter Van Asbroeck in de auto. Ze is er rotsvast van overtuigd dat Peter haar echtgenoot is. Peter ziet geen andere mogelijkheid dan in haar waanidee mee te gaan, wat grappige maar ook vertederende taferelen oplevert.

'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur bij VTM en ook te (her)bekijken op VTM GO.