Julie Van den Steen en Conner Rousseau in 'Eenmaal Andermaal'

Vorige week zagen 614.000 kijkers (met een marktaandeel van 27,8%, VVA 18-54, live+uitgesteld) hoe Jacques Vermeire het meeste winst maakte met zijn aangekochte objecten. In 'Eenmaal Andermaal' van woensdag kan Axel Daeseleire revanche nemen.

Jacques heeft er alvast opnieuw zin in: 'Ik ben geen grote onderhandelaar maar door mijn charme kan het zijn dat de verkopers toch een betere prijs geven.' 'Jacques, dat is geen charme, dat noemen ze medelijden!', lacht Axel.

Beide heren zijn al vroeg onderweg om hun bekende gasten op te halen en op koopjesjacht te gaan, deze week in Kortrijk. Axel gaat op stap met Julie Van den Steen en Jacques laat zich rondrijden door Conner Rousseau. Met een budget van 750 euro schuimen ze rommelmarkten en antiekwinkels af op zoek naar drie objecten die ze elk voor een zo groot mogelijk bedrag zullen doorverkopen.

Axel en Julie botsen al meteen op een oude motor die ze mooi vinden. De verkoper vraagt er 500 euro voor waarop Axel het kruisbeeld dat aan zijn hals hangt in zijn mond steekt: hét afgesproken teken dat Julie moet afpingelen en laat dat nu net iets zijn waar ze niet heel erg sterk in is.

Axel en Julie laten vervolgens hun oog vallen op een boekenmolen die er echt antiek uitziet. De verkoper vraagt er 250 euro voor, Julie had slechts 50 euro in gedachten. Dat wordt dus opnieuw fameus afdingen...

Jacques en Conner vinden al snel een vrijmetselaarsring met bijhorende wandelstok en een - hopelijk - authentieke gothische kist. Na het nodige restauratiewerk in het atelier van de zussen Cools is het erop of eronder: wie tijdens de veiling bij het Gentse veilinghuis Loeckx de meeste winst maakt met zijn objecten, is de winnaar. Zal Axel deze week meer geluk hebben en Jacques de loef kunnen afsteken?

'Eenmaal Andermaal', woensdag 17 november om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.