Joris Hessels brengt acht mensen samen in nieuw seizoen van 'De Weekenden'

In de derde reeks van 'De Weekenden' brengt Joris Hessels opnieuw acht mensen samen. Bouchra, Cis, Magali, Thomas, Marijke, Dana, Christoph en Musti zetten zich schrap voor een bijzonder jaar.

Sommigen omdat ze hun leven zelf willen omgooien, anderen omdat het niet anders kan.

Een jaar lang brengen de deelnemers hun eigen leven met een kleine camera in beeld. Om de twee maanden komen ze een weekend samen om hun verhalen te delen met Joris en elkaar. Wat begint als een allegaartje onbekenden die elkaar in het gewone leven nooit zouden ontmoeten, groeit uit tot een onverwachte en hechte groep. Ze vinden inspiratie en steun bij elkaar, maar vooral ook plezier en vriendschap.

De derde reeks van 'De Weekenden' bestaat uit tien afleveringen, waarvan er twee telkens het verslag vormen van één weekend.

De weekenders

Bouchra (44, Antwerpen) heeft in de haven van Antwerpen haar eigen truckwash. Na een faillissement klom ze met haar bedrijf uit een diep dal. Dit jaar wil ze een echte CEO worden met een tweede vestiging.

Cis (23, Hakendover-Tienen), is de jongste deelnemer. Toch heeft hij de meeste jobs: naast model én tuinaannemer, wil hij dit jaar de begrafenisonderneming van zijn ouders overnemen.

Het huis en levenswerk van Marijke in een dorpje nabij Durbuy werd totaal verwoest tijdens de overstromingen in juli 2021. Op haar 65ste moet ze noodgedwongen een nieuwe plek zoeken om thuis te kunnen komen.

Christoph (43, Antwerpen) verloor beide benen en zijn rechteronderarm door een ongeval. Hij hoopt dit jaar niet alleen de draad op te pikken van zijn gezinsleven, maar ook die van zijn passie als kapper. ​

De wens om kinderen te krijgen, bleek een moeilijker parcours dan gedacht voor Thomas (39, Zomergem). Na heel wat medische onderzoeken gaan hij en zijn vriendin Kim voor de optie van spermadonatie, in de hoop hun eerste kindje te verwelkomen.

Musti (30, Hasselt) richtte vzw Homie op, een organisatie voor Limburgse dak- en thuisloze jongeren. Musti werd zelf op zijn vijftiende dakloos. Zijn werk en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hij voelt hoe dit zijn grens bereikt.

Dana (58, Torhout) wil dit jaar haar leven omgooien: ze wil meer dan alleen werken en zorgen voor haar hondje Toby. Ze wil zich openstellen voor een nieuwe liefde en haar sociale leven opkrikken.

Magali (25, Herentals) was acht jaar zwaar verslaafd aan pijnmedicatie, drugs en alcohol. Dit jaar krijgt haar leven een nieuwe start: ze zoekt een eigen appartement en wil de draad met haar familie en haar liefde voor paarden terug opnemen.

De locatie

Voor het eerst trekt Joris met zijn weekenders over de taalgrens: naar het dorpje Yvoir, in de buurt van Dinant. Op het einde van een lange en avontuurlijke holle weg bevindt zich La ferme de L’airbois. In het midden van de natuur, bovenop een heuvel en met prachtig zicht op de vallei, bloemrijke grasweiden en bossen.

Het uitzicht is indrukwekkend. Op een klare dag kan je Frankrijk zien, dat slechts 20 km verderop ligt. Een plons in het zwembad, een wandeling in het bos of een spelletje op de petanquebaan: alles kan er, niets moet. Een unieke plek voor Joris en zijn gasten om elkaar te ontmoeten.

Aflevering 1

Voor Dana komt 'De Weekenden' geen dag te vroeg. Na het overlijden van haar man, een dikke tien jaar geleden, wilt ze zich opnieuw openstellen voor de liefde. De kinderwens van Thomas en Kim bracht hen noodgedwongen bij de optie van een spermadonor. Musti richtte een vzw op die Limburgse dakloze jongeren tijdelijk opvangt in caravans. Hij weet als geen ander hoe het is om dakloos te zijn. Na een eerste faillissement hoopt Bouchra definitief uit een financieel dal te klimmen en een contract binnen te halen voor een tweede vestiging van haar truckwashbedrijf.

Een productie van De chinezen voor Canvas.

'De Weekenden', vanaf dinsdag 17 januari om 21.20 uur op Canvas en VRT MAX.