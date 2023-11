Jolien heeft romantisch afscheidscadeau voor Brecht

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Blijven Emma & Emile en Mathieu & Isabelle getrouwd? Dat is dé hamvraag in de voorlaatste aflevering van 'Blind Getrouwd'. Jolien & Brecht mogen die beslissing nog heel even uitstellen.

Pas volgende week komen we te weten of hun huwelijk standhoudt, maar ze nemen vanavond wel al afscheid van hun 'Blind Getrouwd'-stekje én ook voor een week van elkaar. Jolien heeft daarom nog een romantisch cadeau voor Brecht. En dat had hij duidelijk niet zien aankomen…



'Blind Getrouwd', maandag 20 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.