Joachim moet streng optreden tijdens parade in 'De Wereld van Plopsa'

zaterdag 25 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Plopsaland blaast 25 kaarsjes uit. Speciaal voor deze verjaardag gooit het bekendste themapark van de Benelux álle deuren open voor het grote publiek.

In de nieuwe VTM-docureeks 'De Wereld van Plopsa' laten ze vanavond iedereen meekijken achter de schermen tijdens de hectische voorbereidingen van dit jubileumjaar. De reeks volgt de teams die een tandje bijsteken om de bezoekers te verwennen met nieuwe attracties, shows en een grootse parade. Entertainmentverantwoordelijke Joachim begeleidt die parade en gaat voor niets minder dan perfectie. Tijdens de generale repetitie moet hij daarom af en toe streng uit de hoek komen. Want een twerkende Plop is absoluut uit den boze…



'De Wereld van Plopsa', zaterdag 25 oktober om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.


De Wereld van Plopsa op tv
Zondag 26 oktober 2025 om 17u25  »
VTM
Plopsaland viert zijn 25ste verjaardag met een exclusieve blik achter de schermen. Van shows en attracties tot onverwachte drama's: ontdek het kloppende hart van het bekendste park van de Benelux.
Maandag 27 oktober 2025 om 12u15  »
VTM
Plopsaland viert zijn 25ste verjaardag met een exclusieve blik achter de schermen. Van shows en attracties tot onverwachte drama's: ontdek het kloppende hart van het bekendste park van de Benelux.
Zaterdag 1 november 2025 om 19u55  »
VTM
Plopsaland viert zijn 25ste verjaardag met een exclusieve blik achter de schermen. Van shows en attracties tot onverwachte drama's: ontdek het kloppende hart van het bekendste park van de Benelux.
Zondag 2 november 2025 om 17u20  »
VTM
Plopsaland viert zijn 25ste verjaardag met een exclusieve blik achter de schermen. Van shows en attracties tot onverwachte drama's: ontdek het kloppende hart van het bekendste park van de Benelux.
Maandag 3 november 2025 om 12u15  »
VTM
Plopsaland viert zijn 25ste verjaardag met een exclusieve blik achter de schermen. Van shows en attracties tot onverwachte drama's: ontdek het kloppende hart van het bekendste park van de Benelux.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:55
    Sporza: WK Gymnastiek
    08:00
    Herfstbeelden
  • 11:05
    Ridder Muis
    03:50
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    05:30
    Plop & de Peppers
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 08:50
    Geen uitzending
    10:05
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:55
    Merry Ex-Mas
    01:35
    Joe
  • 10:00
    Joe
    00:50
    Geen uitzending
  • 10:50
    Het Weekmenu
    02:30
    De Tafel van de Week
  • 11:10
    Rizzoli & Isles
    02:00
    Criminal Minds
  • 11:05
    Geen uitzending
    00:30
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    De Eregast
    02:05
    Botched
  • 10:25
    Snapped
    02:20
    Geen uitzending
  • 10:56
    Fleet TV
    06:00
    Herhalingslus
  • 10:58
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:25
    Guten Appetit
    02:40
    Winterse Kost
  • 10:55
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    02:35
    Ripper Street
  • 11:05
    American Pickers
    02:05
    Nancy Drew
  • 10:35
    Kamp Van Koningsbrugge
    02:05
    The Best of Pop
  • 10:40
    Podium Klassiek
    09:00
    Ik mis je
  • 11:05
    Brainstorm
    02:40
    First Dates