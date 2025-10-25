Joachim moet streng optreden tijdens parade in 'De Wereld van Plopsa'

Plopsaland blaast 25 kaarsjes uit. Speciaal voor deze verjaardag gooit het bekendste themapark van de Benelux álle deuren open voor het grote publiek.

In de nieuwe VTM-docureeks 'De Wereld van Plopsa' laten ze vanavond iedereen meekijken achter de schermen tijdens de hectische voorbereidingen van dit jubileumjaar. De reeks volgt de teams die een tandje bijsteken om de bezoekers te verwennen met nieuwe attracties, shows en een grootse parade. Entertainmentverantwoordelijke Joachim begeleidt die parade en gaat voor niets minder dan perfectie. Tijdens de generale repetitie moet hij daarom af en toe streng uit de hoek komen. Want een twerkende Plop is absoluut uit den boze…

'De Wereld van Plopsa', zaterdag 25 oktober om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.