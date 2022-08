Jo Hens, Justine De Jonckheere, Slongs Dievanongs en Yanina Wickmayer zetten slotweek 'Waarheid, Durven of Doen' goed in

Op maandag 29 augustus zetten acteur Jo Hens, ex-miss België Justine De Jonckheere, rapster Slongs Dievanongs en tennisster Yanina Wickmayer de laatste week van 'Waarheid, Durven of Doen' goed in.

Het viertal heeft het over de populaire 'Instagram vs Reality'-filmpjes, waarbij Yanina haar grootste reisteleurstelling onthult: 'Ik kwam aan in New Delhi, maar het hotel waar we zouden verblijven was afgebroken … Daar stonden we dan, drie vrouwen alleen in een onbekende stad in het midden van de nacht.' Slongs vond Los Angeles de grootste teleurstelling: 'Wat een droge boel is dat daar!'

Verder probeert het viertal een zak chips te openen zonder handen en voeten te gebruiken, leren ze reanimeren op 10.000 Luchtballonnen van K3 en geeft Slongs haar beste interpretatie van het nummer ‘Rendez-Vous’ van Metejoor. En wie durft over glas te lopen, net zoals De Grootste Lefgozer Anthony?

Op dinsdag 30 augustus worden Qmusic-dj Jolien Roets, acteur en presentator Kürt Rogiers, dokter Servaas Bingé en muzikant Bert Ostyn uitgedaagd. Op woensdag 31 augustus spelen comedian Jeroen Verdick, actrice Tine Priem, presentatrice Hanne Troonbeeckx en ex-tennisster Elke Clijsters 'Waarheid, Durven of Doen' en op donderdag 1 september sluiten pianist Jef Neve, roeier Ward Lemmelijn, zangeres Amy Courtens en 'Huis Gemaakt'-kandidaat Younes Jaadane de slotweek af.

'Waarheid, Durven of Doen' van maandag 29 augustus tot en met donderdag 1 september bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.