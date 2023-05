Jeugdvriendin van Michael Jackson zoekt luxepand in 'Miljoenenhuizen'

Wie dure panden verkoopt, krijgt af en toe ook bijzondere klanten over de vloer. In een nieuwe aflevering van 'Miljoenenhuizen' gaat verkoper Jan Tricot van het vastgoedkantoor Cambier De Nil op zoek naar een luxepand voor Christine, een jeugdvriendin van Michael Jackson.

Ze schreef ooit nog een Franse versie voor hem van het nummer ‘I Just Can’t Stop Loving You’. Onlangs verkocht ze haar huis in Los Angeles en ze zoekt nu een nieuw stekje in Knokke.

'Enkele jaren geleden kocht ze al een appartement bij mij. We hebben daar een leuke zoektocht aan overgehouden en gaan nu weer op zoek', vertelt Jan. 'Ik ben heel fier dat iemand zoals Christine mij de kans geeft om een pand voor haar te zoeken en dat ze het idee heeft dat iemand zoals ik haar financiën kan behartigen en mag beleggen.'

