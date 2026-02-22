Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap aan 130km/u: 'Blijf van ons ma!'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 22 februari 2026
Oostenrijk is in zicht en het Konvooi vliegt er vandoor. Letterlijk. De Flying Fox XXL, één van de langste en snelste ziplines ter wereld, is het ideale decor voor … jawel, een quiz.

Vragen beantwoorden aan 130km/u, dat is wat de kandidaten moeten doen. Ook vliegende vos Jeroom waagt zich aan de deathride en daar maakt de familie Badi gebruik van om hem iets duidelijk te maken: 'Blijf van ons ma!'



Voor het eerst zit er een wagen in de gevarenzone: de familie Torrekens. Zodra er nog iemand van hen het spel moet verlaten, ligt hun wagen uit het spel. Gelukkig is er Bockie, die met zijn alpenhoorn en muzikaal talent zorgt voor sfeer, gezelligheid en een nieuwe reeks nuttige en nutteloze vragen.

'Konvooi', zondag 22 februari om 20.00 uur op Play en in de app.



Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

