Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap aan 130km/u: 'Blijf van ons ma!'
Oostenrijk is in zicht en het Konvooi vliegt er vandoor. Letterlijk. De Flying Fox XXL, één van de langste en snelste ziplines ter wereld, is het ideale decor voor … jawel, een quiz.
Vragen beantwoorden aan 130km/u, dat is wat de kandidaten moeten doen. Ook vliegende vos Jeroom waagt zich aan de deathride en daar maakt de familie Badi gebruik van om hem iets duidelijk te maken: 'Blijf van ons ma!'
Voor het eerst zit er een wagen in de gevarenzone: de familie Torrekens. Zodra er nog iemand van hen het spel moet verlaten, ligt hun wagen uit het spel. Gelukkig is er Bockie, die met zijn alpenhoorn en muzikaal talent zorgt voor sfeer, gezelligheid en een nieuwe reeks nuttige en nutteloze vragen.
'Konvooi', zondag 22 februari om 20.00 uur op Play en in de app.
