Jeroen Verdick waagt zich opnieuw aan extreme challenge in 'The Big Verdick Show'

Op zaterdag 25 mei is omstreeks 17.15 uur een nieuwe aflevering te zien van 'The Big Verdick Show' op Pickx+. In de tweede aflevering van het inmiddels derde seizoen waagt host en comedian Jeroen Verdick zich opnieuw aan een extreme challenge.

Na in seizoen één de Hot Chip Challenge gedaan te hebben – waarbij de opnames dienden stilgelegd te worden door de ondragelijke pijn - is het nu de beurt aan de Salt Chip Challenge. De uitdaging bestaat erin de meest gezouten chip ter wereld, die zo’n 5g weegt waarvan maar liefst 2g zout, te eten.

'De chip was zo zout dat het gewoon pikant werd. Het is minder pijnlijk dan de Hot Chip Challenge, maar wel duizend keer zo vies van smaak. Het is alsof je de zee inslikt. Gelukkig was de fysieke impact nadien wel minder erg. Bij de hete variant van de challenge had ik na afloop nog drie dagen een brandend gevoel na een toiletbezoek, dat was nu beperkt tot een groene tong, een paar keer overgeven en een zure maag', concludeert Jeroen.

Wekelijks is comedian Jeroen Verdick te zien op Pickx+ met een gloednieuwe aflevering van 'The Big Verdick Show'. Inmiddels is het feelgood comedyprogramma al bezig aan een derde seizoen. Op zaterdagavond kan de Pickx+-kijker omstreeks 18.00 uur inhaken, maar ook in de dagen nadien wordt de aflevering herhaald. Uitzonderlijk staat de aflevering vroeger ingepland, omstreeks 17.15 uur.