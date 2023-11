Jacques Vermeire en Urbanus op grote ontdekkingsreis in 'Jacques en Urbain op Wereldtournee'

Jacques Vermeire en Urbain 'Urbanus' Servranckx, de twee onbetwistbare peetvaders van de Vlaamse lach, ruilen de kerktoren in om samen de wereld rond te trekken. Een avontuur waarbij humor nooit ver weg is.

Vanaf dinsdag 7 november om 21.55 uur bij VTM, slaan Jacques en Urbain hun vleugels uit in het human interest reisprogramma 'Jacques en Urbain op Wereldtournee'. Eindbestemmingen? New York, Lapland, Berlijn, Nepal, Spanje, Kinshasa en Zuid-Afrika. In hun kielzog? Reisleider Eric Goens, die een inkijk biedt in de mens àchter de comedian.

De twee grootste komieken van het land zijn samen goed voor meer dan 100 jaar ervaring op de planken, zijn auteurs en hoofdrolspelers van tientallen films en sitcoms, zijn de geestelijke vaders van hun eigen stripreeks en bedenkers van een onmogelijk te becijferen aantal grappen en mimieken. Deze rijkgevulde carrière bracht hen onder zowat elke kerktoren in Vlaanderen en Nederland, maar zorgde er ook voor dat de wereld buiten de landsgrenzen voor hen één blinde vlek is. Door een steeds meer dan goed gevulde agenda, zetten Jacques en Urbain nauwelijks een voet in het buitenland. Tot nu. In de herfst van hun carrière, neemt Eric Goens de twee mannen mee op grote wereld- en ontdekkingsreis. En niet alleen doorkruisen de twee peetvaders samen enkele wereldsteden, ook kruipen Jacques en Urbain op elke locatie samen op de bühne. Overleeft hun humor ook op buitenlandse podia?

Jacques blijkt een onervaren maar fanatieke toerist, Urbain een voorzichtige observator, die desondanks overal ter wereld plezier weet te maken. De kijker leert door de ogen van de twee onervaren reizigers niet alleen elke aflevering een nieuwe bestemming beter kennen, maar ook de heren zelf. Eric Goens is reisleider van dienst en schetst doorheen de reeks een portret van Jacques en Urbain zelf, twee heel verschillende karakters. De uitbundige Jacques dartelt door het leven, Urbain is in het echte leven eerder observerend, wat tot een bijzondere interactie tussen de twee zeventigers leidt.

Hun reis brengt hen op unieke plaatsen in 7 wereldsteden en leidt tot bijzondere ontmoetingen. Van een meet & greet met Armin van Buuren op feesteiland Ibiza, over graffiti les in Berlijn. Van avonturen op een sneeuwscooter in Lapland tot het vuilnismuseum in New York, een bezoek aan een klooster in Congo, een safari in Kaapstad en een bucketlist-moment van Jacques: de Himalaya zien in Nepal. Hun optredens vormen een rode draad doorheen hun wereldreis: Jacques en Urbain staan onder andere op de planken van de bekendste comedy club ter wereld - de New Yorkse Comedy Cellar -, zijn te gast in een knettergekke Nepalese tv-show en op het Belgische Schlagerfestival in Benidorm. Voor het eerst performen ze in een andere taal. En dat kan wel eens voor plankenkoorts zorgen…

Aflevering 1

De eerste afspraak brengt de heren naar het Barclays Center, de nieuwste sporttempel in Brooklyn en tevens de thuis van Belgian Cats Emma Meesseman, Julie Allemand en Ann Wauters. Met hun ploeg Chicago Sky zijn ze regerend kampioen in het Amerikaanse vrouwenbasketbal. Vandaag spelen de dames voor de leidersplaats in de WNBA tegen New York Liberty.

Van al dat sporten, krijgt een mens honger. Gelukkig is het in een wereldstad als New York niet moeilijk om snel eten te vinden. Wanneer hun maag gevuld is, lopen Jacques en Urbain richting Broadway, met meer dan 40 theaterzalen het mekka van musicals en comedy. Wat de heren nog niet weten, is dat ze over drie dagen zelf het podium op moeten, in de meest legendarische comedy club van New York: de Comedy Cellar. Straks wacht hun internationale debuut maar first thing first: toeschouwers ronselen.

In Manhattan gaan Jacques en Urbain op zoek naar het vuilste, onofficiële, museum van de stad. Welkom in ‘Treasures in the Trash’: het levenswerk van 30 jaar noeste arbeid achter de vuilkar. De vuilnismannen- en vrouwen van New York herbergen er 40.000 unieke stukken, een kolfje naar de hand van Jacques en Urbain, zelf 2 fervente verzamelaars.

Van New York gaat het naar Woodstock: de plek waar in de jaren ‘60 het meest legendarische rockfestival aller tijden plaatsvond. Een bezoek aan de historische festivalweide zorgt voor een trip down memory lane bij Urbain. De twee comedians brengen de nacht door in een tentje op de camping, of wat daar nog van overblijft.

Terug in the Big Apple, volgt de ultieme apotheose: optreden in de legendarische Comedy Cellar. Hoe worden de twee Vlaamse zeventigers ontvangen door de New Yorkse comedy scene?

'Jacques en Urbain op Wereldtournee', vanaf 7 november elke dinsdag om 21.55 uur bij VTM en op VTM GO.