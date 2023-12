Jacques en Urbain logeren bij ex-K3'tje Kathleen Aerts in Zuid-Afrika

Foto: VTM - © DPG Media 2023

In de zevende aflevering van 'Jacques en Urbain op Wereldtournee', trekken de heren naar het prachtige Zuid-Afrika, waar ze onder andere tijdens een avontuurlijke safari op zoek gaan naar The Big Five.

Logeren doen ze tussen de wijngaarden in het guesthouse van ex-K3 Kathleen Aerts en haar man Steven. Een pàreltje, maar Jacques krijgt bijna het verschot van de deuren ter plekke. En daar hoort een verhaal bij…



'Jacques en Urbain op Wereldtournee', dinsdag 19 december om 21.55 uur bij VTM en op VTM GO.