Jacob is onbereikbaar in 'Dag & Nacht'

Vivi (Raymonde de Kuyper) is de moeder van Ella en werkt in hetzelfde ziekenhuis. Dat vindt Vivi erg gezellig, maar Ella niet.

Maria (Esther Scheldwacht) bezwijkt onder de werkdruk, terwijl verloskundige Tina (Frieda Barnhard) veel tijd steekt in de begeleiding van natuurlijke bevallingen. Jacob (Koen De Bouw) is onbereikbaar op het moment dat hij het hardst nodig is. Milad (Sadettin Kirmiziyüz) maakt een echo bij Ella, waarna ze besluit om de zwangerschap niet te onderbreken.

'Dag & Nacht', zaterdag 28 oktober om 20.45 uur op VRT 1.